Sarri: “Fino a questo momento quello della Lazio è un ridimensionamento”

24/01/2026 | 23:21:59

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 con il Lecce: “I tifosi mi stanno mostrando un amore incondizionato, io ho fatto la promessa di onorare questo club. Ci stiamo ridimensionando? Fino a questo momento sì, poi faremo i conti alla fine. A me dell’anagrafe non mi importa niente, se c’è qualità l’anagrafe non conta per me. La società dice che vuole fare una squadra giocare. Abbiamo sprecato una miriade di palloni nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno per poi sparire negli ultimi 25 metri, è un problema che facciamo fatica a risolvere questo”.

Foto: sito Lazio