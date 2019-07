Sarri, ferie finite. E nella sua Juve troverà Buffon (domani visite)

Il breve periodo di relax di Maurizio Sarri è agli sgoccioli. Mare a San Benedetto e dintorni, qualche cena con gli amici (anche quella con Marco Giampaolo), adesso il ritorno a Torino in modo da essere pronto per la prima parte della stagione. A Torino troverà Gigi Buffon che domani sosterrà le visite con la Juve per un ritorno materializzatosi dopo la rottura con il Paris Saint-Germain. Lo stesso Buffon era stato citato da Rabiot come passaggio fondamentale per il trasferimento del centrocampista ex Psg alla Juve.

Foto Twitter Juventus