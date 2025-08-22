Fabregas su Sarri: “È una persona splendida. Ho imparato tanto da lui”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima giornata di campionato di Serie A, Cesc Fabregas, tecnico del Como (prossimo avversario della Lazio), ha dato vari spunti ai media accorsi in presenza. Tra i vari temi trattati, l’allenatore spagnolo ha usato parole al miele nei confronti di Maurizio Sarri: “Non penso che si possa parlare di scontro diretto già alla prima giornata. Noi siamo una squadra ancora in una piccola ricostruzione, loro no. Sarri? È una grande persona, ho una grande stima per lui, mi ha fatto crescere e imparare. Mi aspetto una Lazio che si conosce molto benecon tanta esperienza. Avranno le idee molto chiare, sarà una grande partita”.

Foto: Sportitalia

