Sarri esulta: “Abbiamo ritrovato la giusta motivazione, vittoria meritata! Su Kanté…”

Maurizio Sarri esulta per il successo conquistato contro il Manchester City di Pep Guardiola. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa : “Non abbiamo fatto molto bene in fase difensiva nei primi 20 o 25 minuti, ma siamo stati bravi rimetterci in ordine e dopo il primo gol la partita è cambiata. Vittoria meritata, siamo felici e avevamo bisogno di ritrovare la giusta motivazione. Se non giochiamo con questo tipo di concentrazione, è impossibili battere una squadra come il City. Kanté ha fatto una grande partita, ha affiancato bene Jorginho e il gol è il giusto premio per lui. Sono felice anche per David Luiz che si sta dimostrando sempre all’altezza”.

Foto: Chelsea Twitter