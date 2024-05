Sarri esclusivo: “L’Inter? Se la squadra restasse questa, ripartirebbe un passo avanti alle altre”

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportitalia, rispondendo alle domande di Alfredo Pedullà. Questo il suo giudizio sulla stagione dell’Inter: “Penso che abbiano fatto una stagione di grande livello; l’anno scorso sono arrivati in finale di Champions, sta facendo molto bene, la squadra è forte. Un po’ da ringiovanire, mi sembra che si stiano muovendo per farlo. Ha uno dei centrocampo più forti d’Europa. Non so se la squadra rimane questa; se così fosse, ripartiranno un passo avanti alle altre. Poi le stagioni non sembre hanno la giusta inerzia, in questo momento sono un passo avanti a tutti”.