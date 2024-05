Sarri esclusivo: “Le dimissioni Lazio? Non stava arrivando la scossa e ho pensato di darla io”

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportitalia, rispondendo alle domande di Alfredo Pedullà. Inevitabile parlare della sua decisione di lasciare la Lazio. “Non si può pensare che ci sia dietro una situazione particolare, non ho alcun dubbio su questo. Si è venuta a creare solamente una situazione in cui facevo grande fatica a eliminare sensazioni negative che il gruppo si portava in campo. Immobile? Era un aspetto generalizzato. I giocatori che erano lì da più anni erano in una situazione mentale difficile. A volte ci sono situazioni in cui mentalmente la squadra non va e ci va una scossa forte. I nuovi erano probabilmente in una condizione mentale diversa. Ci sono situazioni in cui la squadra si appiattisce, avevo fiducia nei giocatori. Non stava arrivando la scossa e ho cercato di darla io”.