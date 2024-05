Sarri esclusivo: “Il Napoli? Ha una squadra fortissima, deve ripartire”

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportitalia, rispondendo alle domande di Alfredo Pedullà. Il Napoli è sempre nel suo cuore. “Riparte da una squadra forte. Quest’anno dopo l’Inter, il Napoli era la squadra tecnicamente più forte. Ci sono delle stagioni di questo tipo, vinci un campionato a Napoli, il down che puoi avere dopo è amplificato. A Napoli tutto è amplificato, si è ritrovato in difficoltà e si è perso. Non è diventata scarsa, ci sono le basi per ricostruirla in modo forte. Il nuovo allenatore? Questo dipenderà dalla società, ha dimostrato in passato che nella scelta dell’allenatore, magari andando controcorrente, non ha sbagliato”.