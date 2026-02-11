Sarri: “Escluse fratture per Pedro. Abbiamo creato un gruppo vero, in trasferta non perdiamo da novembre”

11/02/2026 | 23:52:37

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni Mediaset: “La trattenuta di Ferguson su Dele Bashiru?A noi è successo molto di peggio. Lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona del campo l’arbitro fischia. E’ da novembre che non perdiamo in trasferta, sono 3/4 mesi che stiamo facendo bene. Stiamo facendo quello che possiamo, forse anche di più. Sono contento per i miei giocatori e per tutti i laziali. In Coppa il percorso è ancora molto duro. Romagnoli per noi è un giocatore importante. Al di là del rendimento, è lui che ha in mano la linea difensiva. Se Maldini riesce a fare passi in avanti, lo può fare, In questa partita lo volevamo anche noi. Dà gusto vedere questa squadra con un’anima, hai la sensazione di aver creato un gruppo vero. Gente che pensa calcio allo stesso modo. Il merito è dei ragazzi: tutte le difficoltà della stagione ci hanno creato problemi, ma anche dato la possibilità di creare un gruppo. Pedro è ancora in ospedale ma da una prima analisi sembra abbiano escluso fratture”.

Foto: sito Lazio