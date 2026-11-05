Sarri: “Era difficile pensare di guarire stasera. La sosta per recuperare qualcuno? È chiaro che ci facciamo molto affidamento”

05/11/2026 | 21:51:18

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata con il Kairat Almaty. Queste le sue parole:

“La mancata vittoria? Era difficile pensare di guarire stasera, con una formazione inventata per la miriade di difficoltà che abbiamo. È chiaro: se parti con nove o dieci infortunati e con quattro o cinque giocatori per i quali le valutazioni consigliano di non utilizzarli se non per un piccolo spezzone di partita, la situazione diventa complicata. Sicuramente si poteva fare lo stesso meglio, perché, come sempre ultima e in fase di impostazione secondo me bisogna essere molto più veloci. Se ci vedo migliorati? Credo si possa fare di più. Però è chiaro che diventa tutto difficile anche con il calendario ristretto. Gli indisponibili che rientreranno con la sosta? È chiaro che ci facciamo molto affidamento, ma secondo me non basta: bisogna migliorare anche quelli che stanno giocando, perché possono fare meglio. Però, in un momento in cui giochi otto partite in ventitré giorni, avere a disposizione ventitré giocatori invece di tredici le cose un po’ te le cambia. E quindi probabilmente, giocando un po’ meno, anche quelli che stanno giocando adesso renderebbero meglio”.

Foto: X Atalanta