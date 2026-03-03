Sarri: “Era chiaro che la situazione sarebbe stata questa, io ci ho messo tanta pazienza”

03/03/2026 | 14:12:06

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta: “Era chiaro fin dall’inizio che la situazione sarebbe stata di questo tipo, bisogna per forza di cose avere pazienza. Da parte di tutti, io ci ho messo una bella dose. Sarebbe bello che ce la mettessero tutti. Per il futuro non ha grande peso la partita di domani, il prossimo anno dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Domani dobbiamo giocare una partita che sarà difficilissima contro una squadra forte che è ancora in Champions”.

foto sito lazio