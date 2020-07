Sarri elogia De Zerbi: “Tra i giovani è il più interessante. Simile a me? Non lo so”

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche di Roberto De Zerbi. Ecco le sue parole: “Ognuno fa la squadra con le caratteristiche dei giocatori che ha. Lui è un allenatore che dà un’impronta di gioco, tra i giovani è il più interessante. Simile a me? Non lo so, gli allenatori sono frutto delle esperienze, non credo si ispirino totalmente a qualcun altro”.

FOTO: Twitter ufficiale Juventus