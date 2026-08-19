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Sarri: “Ederson è un giocatore importante. Mercato? Mi fido completamente di Giuntoli e della società”

19/08/2026 | 16:05:57

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Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Queste le sue parole:
“Ederson? È un giocatore importante e ha tantissimi margini di crescita e spero possa continuare così. Sul mercato non so cosa dire: sono in un momento dove devo fare quattro partite in dodici giorni, e in questo momento non m’interessa del mercato. Su questo c’è Giuntoli e mi fido completamente sia di lui che della società. Cosa penso dell’Hapoel Tel Aviv? Sono una squadra tosta, fisica e anche di discreta gamba. In questi preliminari si sono comportati molto bene nelle ripartenze e sono più forti anche di certi giudizi superficiali”.
Foto: sito Atalanta