Sarri: “Ecco la differenza tra gli arbitri in Premier e in Serie A”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League tra i biancocelesti e il Marsiglia. Il tecnico ex Napoli si è anche soffermato sulla questione del calendario e sulla differenza tra gli arbitri di Premier League e quelli di Serie A. Di seguito le sue parole.

Sul calendario

“È un discorso che investe 7 squadre, queste 7 saranno costrette a giocare 7 partite con meno di 72 ore di recupero. Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre a differenza di ciò che fa ad altri allenatori. Non pensiamo male e a strategie contro di noi, pensiamo che ci sia stata leggerezza nel calendario”.

Sul paragone tra gli arbitri di Serie A e Premier League

“Non lo so, siamo stati sfortunati, è triste pensare a una cosa così. In Premier gli arbitri erano inferiori, i nostri sono belli, muscolosi, palestrati, corrono, ma l’atteggiamento è diverso. Il rapporto in Premier è più confidenziale, in Inghilterra non si parla tanto dell’arbitro, qui ci sono tante polemiche, le colpe saranno anche nostre che non mettiamo in condizione l’arbitro di potersi esprimere”.

Foto: Twitter Lazio