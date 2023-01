Sarri: “E’ un periodo sfortunato. In questo momento, se cadesse un satellite, atterrerebbe su Formello”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato il momento dei biancocelesti a Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione, abbiamo avuto la situazione in mano per 85 minuti, sembrava sotto controllo. Abbiamo commesso un errore di leggerezza sul 2-0, lasciando due giocatori in distribuzione sul calcio d’angolo. Il secondo gol lo ritengo occasionale. E’ una sfida diversa da Lecce, dove dopo 40 minuti abbiamo fatto male, oggi abbiamo giocato benissimo. In questo momento se cadesse un satellite, atterrerebbe su Formello. Stiamo pagando tutto quello che sbagliamo. Siamo una squadra che paga la fatica mentale, più che quella fisica, è evidente. Siamo incapaci di mantenere questo livello per 100 minuti, abbiamo sempre questa stanchezza mentale per 5 minuti. Pensavamo di aver risolto questo problema, invece sta ritornando. Spero non sia un problema di cilindrata mentale. Questa squadra si sta esprimendo in spezzoni di classifica con grande qualità, quindi il livello a cui siamo arrivati è alto, dobbiamo farli diventare più lunghi e capitalizzare queste situazioni. Ora siamo tutti inferociti per non aver vinto, vista la supremazia che abbiamo avuto. All’83’ non avevamo ancora subito un tiro in porta. La cura del particolare è determinante, cosa che oggi abbiamo pagato con un pizzico di sfortuna. L’episodio è simile al gol di Arslan, la partita no, oggi abbiamo fatto una grande partita”.

Foto: twitter Lazio