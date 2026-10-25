Sarri: “E’ un momento difficile per mille motivi, il risultato va accettato. Abbiamo rischiato di vincerla”

25/10/2026 | 17:45:50

Le parole di Maurizio Sarri a Dazn: “E’ chiaro che stiamo attraversando un momento difficile per mille motivi. Abbiamo regalato due gol, eppure siamo tornati in partita rischiando di vincerla. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto tre o quattro partite. La squadra ha retto: gli episodi potevano tagliarci le gambe. Visto il momento è un risultato da accettare. La squadra che palleggia meglio è il Como e contro di loro hanno perso due a zero. Potevamo palleggiare di più nella metà campo avversaria. Palleggiando bassi contro di loro è pericoloso. Ci siamo fatti invitare dagli spazi enormi che ci concedevano”.

Foto: X Atalanta