Sarri è libero per la Juve dal 31 maggio. Ora la forma e l’attesa (minima). E le barzellette…

Il Chelsea ha liberato Maurizio Sarri dal 31 maggio, come vi abbiamo ampiamente raccontato. Adesso si tratta di attendere l’aspetto formale, i tempi sono slittati, ma alla fine conterà la sostanza. Soltanto quella. In ogni caso l’attesa sarà minima, ormai è una questione di ore, fosse per noi aspetteremmo a oltranza, la cosa è troppo divertente. Semplicemente il Chelsea ha chiesto alla Juve di aspettare in modo da poter annunciare il nuovo allenatore (non escludiamo sorprese, ma ci sono già stati un paio di incontri con Lampard). Chi ha venduto la “bufala” Guardiola ora sta facendo retromarcia. Gli illusionisti che hanno divorato la “bufala” sono gli stessi che facendo informazione (?) adesso dicono che tutto è legato alla sentenza in arrivo sul Manchester City. Un’altra barzelletta. Chi non ha rispetto per il lettore non merita rispetto, siamo in piena giungla mediatica. Ma abbiamo anche visto che c’è chi ha virato su Sarri favorito, non si sa mai…

Foto: Twitter ufficiale Chelsea