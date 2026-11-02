Sarri e l’Atalanta, un disastro: il Parma sbanca (3-0) prima vittoria per Gilardino

02/11/2026 | 22:37:26

Nel posticipo del lunedì sera è andato in scena un autentico capitombolo dell’Atalanta, alla quinta sconfitta in campionato su dieci partite, contro il Parma. Alla New Balance Arena, la Dea è crollata 0-3 sotto i colpi di un rivitalizzato Parma e tra i fischi assordanti dei suoi tifosi. La squadra di Maurizio Sarri, rimaneggiata per le molteplici assenze, è andata sotto al 41 esimo minuto del primo tempo. Sierro batte dalla bandierina e nel cuore dell’area è Fabbian il più veloce di tutti a spingerla in porta. All’inizio della ripresa arriva la doccia fredda per i nerazzurri. El Bilal Toure, l’ex di giornata, sgasa sulla fascia e mette un cross in area del tutto innocuo, ma Zappacosta si fa prendere dalla frenesia e, per spazzare la palla, se la butta in porta per il più goffo degli autogol. Passano appena undici minuti e Carnesecchi è costretto a raccogliere per la terza vola di giornata il pallone in fondo alla rete. Lontani, schierato da Gilardino all’inizio al posto di Romero, fa un tunnel a Pasalic e, senza pensarci due volte, scaglia un destro da fuori area preciso e tagliente che si insacca nell’angolino basso. L’Atalanta, dopo la mazzata del triplo svantaggio, ha continuato a creare occasioni, andando più volte vicina al gol per riaprire la partita, come con la traversa colpita da Pasalic e il tiro uscito di poco di Krstovic.

Foto: Instagram Parma