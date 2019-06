Sarri e la minoranza (becera) social: la stessa accoglienza che avevano fatto ad Allegri

Fateci caso: a Maurizio Sarri stanno preparando la stessa accoglienza che avevano fatto a Max Allegri il giorno del suo insediamento in bianconero (luglio 2014). E’ una percentuale minima ma rumorosa, leoni da tastiera che credono a notizie finte, si fanno illudere per un mese di fila e non fanno altro che spargere veleno dicendo poi di essere “tifosi”. Invece, si tratta di perditempo da strapazzo che rendono ancora più divertente quest’attesa (fosse per noi la faremmo durare, ripetiamo, fino al 30 giugno….). Noi pensiamo che un tifoso vero debba avere rispetto per un allenatore che si insedia. E di tifosi veri, che non credono alle favole o alle barzellette, per fortuna ce ne sono tanti.

Foto: Twitter ufficiale Chealsea