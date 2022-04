Sarri e il tabù Milan. L’ultima vittoria contro i rossoneri quasi tre anni fa

Domenica sera big match all’Olimpico tra Lazio e Milan. I rossoneri non possono permettersi passi falsi, soprattutto essendo a conoscenza del risultato dell’Inter impegnata contro la Roma. Di contro i biancocelesti devono vincere per provare a recuperare punti ai giallorossi e centrare la qualificazione alle coppe europee. Non sarà comunque facile, soprattutto se bisogna anche sfatare la cabala. Sarri, infatti, non batte i rossoneri dal 10 novembre 2019, quando sedeva sulla panchina della Juventus (gara decisa da un gol di Dybala). Da allora il tecnico toscano ha incrociato le spade con il Milan in altre cinque occasioni, collezionando due pareggi e tre sconfitte. Una sulla panchina bianconera (la vittoria del Milan 4-2 in rimonta a San Siro del 7 luglio 2020) e due da tecnico biancoceleste: la gara d’andata, finita 2-0 per gli uomini di Pioli e il quarto di finale di Coppa Italia, vinto nettamente dal Milan 4-0. I due pareggi risalgono, invece, alle semifinali di Coppa Italia 2019/20 (1-1 a San Siro e 0-0 a Torino).

FOTO: Twitter Lazio