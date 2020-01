Sarri: “Dybala? Nessun caso, normale litigare quando si lavora insieme”

Maurizio Sarri è tornato a parlare in conferenza stampa anche della reazione di Paulo Dybala dopo il cambio di Roma: “Ci parlo tutti i giorni, anche perché mi rimane simpatico. Ho parlato con il mio staff e mi ha detto che ha chiesto ‘perché mi togliete’? Oggi ci ho parlato, ci parlo quasi tutti i giorni per sentire come si sente. Abbiamo la fortuna di avere attaccanti forti. Per noi deve essere una grande risorsa. Poi in tutti gli ambienti di lavoro ci può essere un momento di litigata, ma finisce lì”.

Foto: Dybala Twitter