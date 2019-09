Sarri: “Dybala, Higuain e CR7 insieme? Affascinante per chi è seduto al bar. Ma per ora…”

Durante l’odierna conferenza stampa Maurizio Sarri si è soffermato sulla possibilità di far giocare insieme nel tridente Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Questo il suo pensiero: “Per chi è seduto al bar è un’ipotesi affascinante, ma per ora e per il nostro livello di maturazione è valida solo per alcuni spezzoni di partita. Spero che la squadra sia pronta per questa eventualità, potremmo anche provarla”.

Foto: Juventus Twitter