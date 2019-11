Sarri: “Dybala fuoriclasse, lui e Higuain in estate sul mercato non per scelta tecnica. CR7? Speravo si sbloccasse”

Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ai microfoni di Sky Sport dopo l’importante vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions: “Abbiamo fatto una partita di grande dispendio anche stasera. Abbiamo fatto molto bene con un calo finale dovuto al fatto che anche nell’ultima gara di campionato abbiamo speso molto per venirne a capo. Abbiamo fatto un grande primo tempo e quindi va bene così. Facciamo più difficoltà a fare questo in campionato fare questo. Probabilmente perché le motivazioni che ci dà la Champions sono maggiori. Questo è un errore perché dobbiamo giocare il nostro calcio sempre e comunque. La prestazione di Ronaldo a livello fisico? Non so del dolore al ginocchio perché non ci ho parlato ancora. Fisicamente l’ho visto abbastanza bene perché nel finale, con la squadra in difficoltà, cercava di darci una mano nella zona difensiva. Dybala? Paulo è un fuoriclasse in un momento positivo: sta facendo la differenza”. Lo stesso Sarri ha poi parlato a Mediaset: “Ronaldo? Cristiano l’ho lasciato dentro perché speravo potesse trovare il gol che lo sbloccasse. Higuain e Dybala? Sono due giocatori indiscutibili, l’ipotesi di partenza in estate era valida perché era un’esigenza della società, i giocatori più richiesti erano quelli più forti. Non era una motivazione tecnica, stiamo parlando di due giocatori di altissimo livello”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus