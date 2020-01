Sarri: “Dybala arrabbiato dopo il cambio? Non me ne può fregare di meno. L’importante è che faccia bene in campo”

Maurizio Sarri nel post partita ha parlato anche della reazione di Dybala al momento del cambio. Queste la sue dichiarazioni a Sky: “Sinceramente non me ne può fregar di meno. La partita mi stava dicendo altre cose e ho fatto altre cose. Paulo sta facendo bene, se si arrabbia e poi risponde sul campo va benissimo. Sono cose che rientrano nella normalità, non ho mai visto nessuno uscire contenti, a meno che non sia il 90′ e abbiano fatto una tripletta”.