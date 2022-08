Sarri dribbla le domande sul mercato: “Terzino simile a Lazzari? Non lo scelgo io, c’è chi lo fa di lavoro”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha dribblato le domande sul calciomercato, esprimendosi soltanto sulla sfida in programma venerdì sera all’Olimpico. Tuttavia, chiamato a dire se vorrebbe dalla società un terzino simile a Lazzari, il tecnico ha replicato: “Non devo sceglierlo, c’è chi lo fa di lavoro perché devo farlo io? Penso alla partita in questo momento, sono preoccupato per voi, tra 4-5 giorni finisce il mercato, non so di cosa parlerete”.

Foto: Twitter Lazio