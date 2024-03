Sarri: “Dop il 2-0 è iniziata un’altra partita. Il divario tecnico c’è, il bilancio rimane positivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco: “Dopo il secondo gol è iniziata un’altra partita. Stasera c’è stato il Bayern vero ma era un qualcosa che ci poteva stare. Eravamo riusciti a stare bene dentro in gara avendo anche l’occasione per segnare. L’1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 ci ha tolto le convinzioni”.

Poi ha proseguito: “Le occasioni all’andata c’erano state. Venire qui con un altro risultato poteva essere un’altra storia però il divario tecnico c’è. Essendo più tecnici sono anche più intensi”.

Infine: “Il bilancio rimane positivo, una squadra come noi che riesce a chiudere questo percorso con più vittorie che sconfitte non può avere critiche. Siamo al limite in campionato per ripresentarci qua, vediamo se riusciamo a concentrarci per risalire in classifica”.

Foto: Twitter Lazio