Sarri: “Domani giocherà chi non rischia nulla. Dybala è in mano allo staff medico, non so quando rientra”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “Domani non è sarà un modo per preparare il Lione. In questo momento la testa è quella che ha vinto lo scudetto, le condizioni mentali delle prossime due partite saranno differenti. Domani giocherà chi è nelle condizioni e chi non rischia nulla. E’ stato un campionato atipico, difficile per tutti. Non era mai successo prima, ci siamo ritrovati a gestire situazioni nuove per tutti perché ci si è ritrovati a giocare con temperature non normali. Nessuno aveva esperienza su questa situazione. Dybala è in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il recupero prosegue bene, ma non so quando rientra”.

FOTO: Twitter Juventus