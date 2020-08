Sarri: “Dobbiamo riattaccare la spina. Ho scoperto la pazienza”

Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro la Roma e poi la consegna del trofeo, il suo primo scudetto. Queste le parole del tecnico bianconero: “Lione o Juve in condizione? Nessuno sa rispondere, questa è una situazione talmente atipica che non ci sono esperienze su questo tipo di condizione. Il Lione? Ho visto un lungo tratto di partita, mi ha sorpreso la condizione fisica dei francesi. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo ricaricare le energie mentali. Un po’ di paura ci può far bene anche perché noi dopo la Lazio il campionato l’abbiamo sentito vinto a livello inconscio. E’ importante recuperare i giocatori e le sensazioni da partita vera. Non so che risultato faremo ma sono convinto che entreremo in campo con un atteggiamento totalmente diverso rispetto alle scorse partite. In questa stagione ho scoperto la pazienza. Ne ero totalmente sprovvisto, ora comincio ad averne un po’”.

Foto: juventus twitter