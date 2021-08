Sarri: “Dobbiamo crescere ancora molto, ci sono i presupposti per fare bene”

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la roboante vittoria della Lazio contro lo Spezia. Ecco le parole del tecnico toscano:

“Stasera siamo stati molto più bravi rispetto ad Empoli, poi l’espulsione ci ha anche facilitato. In queste esperienze nuove solitamente il percorso di crescita non è quasi mai lineare, ci sono momenti in cui sembra tutto assimilato ma poi non è così. Sappiamo di dover lavorare e crescere ancora molto, i presupposti per far bene ci sono ma non ci dobbiamo illudere per due partite. Io sono abituato a scegliere in base a quello che vedo negli avversari e in base a quanto vedo in settimana in allenamento. Oggi volevo muovere la palla velocemente, loro sono aggressivi e la mettono sui duelli individuali. Luis Alberto? Abbiamo cercato di dare solidità alla squadra, lui sta crescendo come condizione fisica. Ho pensato che oggi contassero di più le qualità di palleggio rispetto alla fisicità vedendo la partita dello Spezia a Cagliari. Per questo ho mandato in campo tutti i giocatori più bravi qualitativamente parlando. I primi quindici minuti della linea difensiva non mi sono piaciuti assolutamente. Io penso che il discorso del prendere subito gol vada analizzato. Come a Empoli lo abbiamo preso appena sono entrati nella nostra metà campo. In entrambe le occasioni non ho avuto la sensazione di essere entrati male in campo ma sicuramente la cosa inizia a creare preoccupazione. Dobbiamo tenerne conto, al di là di quelle che sono le sensazioni”.

Foto: Twitter Lazio