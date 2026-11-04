Sarri: “Dobbiamo compattarci”. Su Scamacca: “L’allenamento sarà decisivo”

04/11/2026 | 14:42:08

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Atalanta-Kairat Almaty, valida per la terza giornata della di Conference League. Il tecnico nerazzurro ha affrontato diversi temi, dal ritiro dopo la sconfitta contro il Parma alle condizioni degli infortunati, fino alla necessità di ritrovare compattezza all’interno dello spogliatoio. Sul ritiro e sulla possibilità di rafforzare i rapporti all’interno del gruppo, Sarri ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di compattarci, di avere rapporti più stretti di quelli che abbiamo di solito, sia tra lo staff e la squadra, sia tra il direttore e la squadra”. Tornando al momento difficile attraversato dalla squadra, l’allenatore ha spiegato: “Ne sono uscito con la coerenza e, a volte, non ne sono uscito, come tutti”. Sulla sconfitta contro il Parma, Sarri ha individuato un aspetto su cui lavorare: “L’aspetto su cui dobbiamo riflettere è perché un singolo evento negativo ci abbia portato a spegnerci”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Sembriamo poco cattivi, sia dentro la nostra area sia dentro quella avversaria”. Per quanto riguarda le condizioni di Gianluca Scamacca, il tecnico ha chiarito: “Ci sta provando Scamacca, vediamo se riusciamo a portarlo dentro per domani, e da questo punto di vista l’allenamento di oggi sarà decisivo”. Sull’avversario, Sarri ha invitato a mantenere alta l’attenzione: “Non ci si può aspettare niente di semplice, soprattutto in un momento così per noi”. Infine, sulla leadership all’interno dello spogliatoio, l’allenatore ha individuato alcuni possibili punti di riferimento: “Due o tre ci sono”.

Foto: sito Atalanta