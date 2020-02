Sarri: “Differenza di rendimento in trasferta, errori superficiali. La testa deve essere collegata. Dobbiamo risolvere velocemente”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo dell’Hellas Verona: “In questo momento abbiamo differenza di rendimento e prestazioni tra casa e trasferta, avevamo già discusso ma non siamo riusciti a risolverlo stasera. Sapevamo delle difficoltà di questa partita, dopo due pali siamo andati in vantaggio e poi non si possono lasciare punti per leggerezze. E’ difficile commentare come abbiamo preso il primo gol, non possiamo commettere errore di superficialità. I meriti dell’Hellas sono indubbi, ci hanno aggredito con cuore ed i loro meriti sono evidenti. Sapevamo che nella parte iniziale della partita ci avrebbero aggredito in maniera importante. Negli ultimi minuti ci sono grandi demeriti nostri”.

Quanto è difficile intervenire dal punto di vista mentale in questo momento?

“La testa è uno degli aspetti più importanti, se la testa è staccata si comanda la tattica ed il fisico. E’ tutto collegato. Penso che noi dobbiamo capire che vincere non è scontato. Per vincere bisogna lottare di più senza avere cali di attenzione durante la partite. In questo momento non ci rendiamo conto che non dobbiamo sprecare punti”.

I tanti leader quanto possono essere utili in momenti del genere?

“E’ un qualcosa di cui stiamo discutendo da tempo, questa è una squadra che si allena in maniera giusta. Speriamo che qualcuno mi aiuti perché è una cosa che dobbiamo risolvere velocemente”.

Foto: Juventus Twitter