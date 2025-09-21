Sarri: “Derby perso per l’errore di Tavares. La superficialità il nostro limite”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita del derby di Roma. Queste le sue parole:

“Derby perso per l’errore di Tavares? Sì, non avevamo concesso tiri in porta e avevamo avuto tante occasioni. Nella ripresa abbiamo sprecato opportunità nitide e abbiamo perso concedendo poco agli avversari. Il nostro limite è la superficialità: oggi potevamo essere pericolosi, ma perdiamo per questi episodi. Come a Sassuolo sull’angolo, oggi non siamo riusciti a uscire sulla sinistra… e poi ci sono state anche due espulsioni. Questo è il nostro limite, e può diventare un problema. Paura di un contraccolpo? Perdere un derby fa male, perché vedi gli altri esultare e pensi di aver deluso il tuo popolo. Spero faccia male anche ai calciatori.”

Foto: X Lazio