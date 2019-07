Sarri: “De Ligt giocherà qualche minuto, Ronaldo partirà a sinistra”

Alla vigilia del debutto della sua Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha dato indicazioni su quanto metteranno in mostra i bianconeri a Singapore contro il Tottenham: “De Ligt non si è allenato con i compagni, ma giocherà sicuramente uno spezzone di partita, anche se non ampio. Cristiano Ronaldo giocherà a sinistra, ha vinto tanto partendo da quella posizione, il primo tentativo sarà quello di farlo partire da lì, ma lui può giocare ovunque grazie alle sue qualità. Siamo indietro rispetto al Tottenham, ma domani vorrei vedere la giusta mentalità da parte della squadra. Dobbiamo trovare un’identità di gioco che poi ci porti a vincere. Voglio divertirmi, perché così si dà di più. Nei primi 70 metri mi aspetto che i giocatori seguano le mie direttive, ma negli ultimi 30 voglio vedere la fantasia. Pogba? Non parlo di un giocatore del Manchester United. Io con la difesa a tre? Mai”.

Foto Twitter Juventus