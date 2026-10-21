Sarri: “De Ketelaere? Vogliamo supportarlo anche nel momento difficile di ora. Klopp disse che il primo anno non è giudicabile”

21/10/2026 | 19:49:26

Maurizio Sarri presenta la sfida contro l’Ajax in conferenza stampa.

Sulla formazione: “Non la dirò neanche sotto tortura. Ci sono un paio di cose che la squadra sta cominciando a fare bene. Il nostro problema è la continuità, in ogni partita abbiamo avuto almeno 30-40 minuti non buoni ma buonissimi, potrebbe essere la base per fare qualcosa di importante. Alterniamo i momenti buoni a quelli con grandi limiti.

Sulla finale anticipata: “In questo momento sarei poco credibile a parlarne ora che iniziamo la fase a campionato, bisogna superare i vari turni, è prematuro. Il nome Ajax evoca un passato importante, una società di grandi successi. Dobbiamo pensare alla partita di domani, possibilmente evitando i playoff, ci vogliono 13-14 punti. E’ un contesto bello che evoca altre manifestazioni, e vogliamo fare parecchio bene”.

Su De Ketelaere: “Prima o poi andrà in panchina anche lui, tutti si devono prendere una partita di riposo. In questo momento non è in grande spolvero. Ma se da lui vogliamo la differenza, vogliamo supportarlo anche in questo momento”.

Sulle critiche: “Io non leggo niente e non ascolto niente, non mi interessa. Uno dei più grandi allenatori del mondo, Klopp, disse che il primo anno non si può giudicare, difatti il primo anno arrivò ottavo… poi per il resto, parlate con il direttore sportivo”.

Foto: X Atalanta