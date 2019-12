Sarri da record: eguagliati Lippi e Capello. E sono 22 gare di fila senza sconfitte in Europa

Maurizio Sarri da record. Con il successo alla BayArena contro il Leverkusen, il tecnico della Juve raggiunge il primato in Champions League detenuto da Fabio Capello (stagione 2004-05) e Marcello Lippi (stagione 1996-97) che, prima di stasera, erano gli unici due allenatori nella storia bianconera ad aver conquistato 16 punti nella fase a gironi della massima competizione europea. Oggi c’è riuscito anche Sarri, che può gioire anche per un altro traguardo prestigioso: il tecnico bianconero era imbattuto nelle sue ultime 21 partite tra Champions League ed Europa League, da quando ha perso con il Napoli nel febbraio del 2018. Stasera, quindi, grazie al successo in casa del Leverkusen ha raggiunto il traguardo di 22 gare di fila senza sconfitte in Europa (18 vittorie e 4 pareggi). Nel mirino c’è il record assoluti di Sir Alex Ferguson a quota 25.

16 – La Juventus ha conquistato 16 punti nella fase a gironi di Champions League, non ha mai fatto meglio; stesso risultato nel 1996/97 e nel 2004/05. Potenza. #B04Juve — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2019

Foto: Twitter ufficiale Juvenuts