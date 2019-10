Sarri: “D. Costa forse disponibile per spezzone. Su Pjanic e Higuain valutiamo domani”

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, attesa dal match contro il Genoa nel turno infrasettimanale: “Indisponibili? Douglas Costa si è allenato dopo 45 giorni di inattività. Pjanic non ha lesioni, ma come per Higuain valutiamo domani. Bentancur ha lavorato con noi”.

Cosa manca a questa Juve? “Sta facendo bene. Si è adeguata a un modo nuovo di giocare, credo sia normale che ci si debba perfezionare. Abbiamo margini di miglioramento ed intrapreso la strada giusta”.

Su Bernardeschi: “Non può essere criticato per l’errore di Lecce. Hanno sbagliato tutti non solo lui”