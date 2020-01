Sarri: “CR7 impressionante, fate i complimenti alla mamma. Napoli? Sarà una gara difficile”

Dopo la vittoria contro la Roma in Coppa Italia, il tecnico bianconero Maurizio Sarri è intervenuto così ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi anche la ripresa è andata bene con la Roma che ti può mettere in difficoltà. Douglas Costa e Ronaldo? Hanno fatto bene. Douglas non è ancora al 100%, ma sta crescendo. Ronaldo è in condizioni fisiche e mentali straordinarie, segna ad un ritmo impressionante. Dove può migliorare CR7? E’ un fuoriclasse, vogliamo aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’Oro, ci farebbe felici tutti. I complimenti fateli alla mamma perché qui ci son doti individuali straordinarie. Emergenza terzini? Siamo rimasti con Cuadrado che veniva dall’influenza e con Alex Sandro che aveva un problema sul muscolo trasverso. Potrebbe giocare Matuidi come terzino in caso di necessità. Ora il Napoli? Il Napoli è in crisi, ma nella singola partita è forte e quindi sarà una partita difficile. Ho sentito molto quell’esperienza, dal punto di vista umano sarà importante”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve