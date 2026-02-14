Sarri: “Contro la Juve abbiamo sfruttato le nostre chance, stasera no. Rigore? Kolasinac fa una giocata”

14/02/2026 | 21:00:55

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “L’Atalanta è in un periodo così, anche con la Juve in Coppa Italia ha fatto tre tiri e tre gol. Sono contento della prestazione, ho visto la squadra creare e giocare, anche concedere poco. Non si può uscire con delusione da questa partita, né dal punto di vista tecnico né sull’aspetto mentale, abbiamo giocato fino al 95esimo con grande convinzione. Gli episodi decretano la partita, poteva starci il rigore per noi a inizio secondo tempo in maniera casuale come quello loro del primo tempo. La deviazione di Kolasinac non può essere casuale, calcia di piatto quindi è una giocata e annulla il fuorigioco. Non abbiamo avuto episodi a favore, ma sono contento della mentalità di questa squadra”.

Come ha visto Tavares e Noslin oggi? “A livello di scelte sono due giocatori che qualche volta le sbagliano, hanno delle grandi doti ma fanno delle scelte discutibili che ci costano qualcosa. Probabilmente è il motivo per cui sono qui, Nuno se avesse più razionalità avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria, non l’ha persa nella nostra area e può succedere. A livello personale quando porta palla dentro al campo non mi piace molto, specialmente quando affronti squadre che giocano così uomo su uomo”.

Foto: sito Lazio