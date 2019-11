Sarri: “Contro il Milan serve intensità. Ecco come stanno CR7, De Ligt e Ramsey”

Vigilia di Juventus-Milan per il tecnico bianconero Maurizio Sarri, che è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i rossoneri. Proprio sulla compagine di Stefano Pioli, l’ex Chelsea ha dichiarato: “E’ una buona squadra che non ha fatto bene all’inizio ma conta fino a un certo punto. Dobbiamo fare una partita diversa, serve intensità”.

Ci sarà Cristiano Ronaldo?: “Ieri era con i fisioterapisti, fra oggi e domani vediamo cosa farà. So per certo che non ha niente di grave, è un fastidio al ginocchio che durante la partita lo squilibria”.

Sul recupero di De Ligt: “Ieri ha fatto lavoro differenziato, vediamo oggi. Ramsey? Anche per lui capiremo nelle prossime ore, ha fatto defaticante fino a ieri”.

foto: Juventus Twitter