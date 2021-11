Sarri: “Contento del mio centrocampo. Rinnovo? Lotito sa quello che penso, sta a lui decidere”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juve.

Queste le sue parole: “E’ sempre complicato rivedere i giocatori dopo la sosta, non è facile per loro spezzare l’equilibrio e ritrovarlo. La partita dopo la sosta è difficile per tutti, per noi soprattutto visto che non abbiamo ancora una mentalità consolidata”.

Sul rinnovo: “Ci parlo quasi tutti i giorni, ci scambiamo opinioni. Abbiamo un rapporto molto diretto, ho sempre detto quello che penso poi deciderà lui quello che fare. Se voglio fare le scelte economiche devo comprarmi la società. Secondo me comunque ci sono i margini per crescere”.

Su Marusic: “Ieri era ancora positivo, ma con una carica morale bassissima. Spero rientri il prima possibile. Lazzari in allenamento va sempre bene, corre sempre a duemila: non penso che avrà grandi problemi a reggere il campo domani”.

Sul centrocampo: “Non lo so, so che abbiamo ottimi giocatori come loro. Tutto da vedere, anche loro stanno aprendo un ciclo nuovo, saranno a metà del percorso, non sono quello che vogliono diventare. Sono contento di quelli che ho, penso che possano ancora migliorare”.

Foto: Twitter Lazio