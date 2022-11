Sarri: “Contava solo vincere. Non è una partita normale, forse in settimana abbiamo pagato questo”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 0-1 nel derby contro la Roma: “Contava solo quello oggi, fare contento il nostro popolo. Poi penseremo al resto, ma l’obiettivo era quello. Pressione sui centrali? L’avevamo preparata così, cercando di tenere d’entro i difensori di centrodestra e di centrosinistra. L’obiettivo era attaccarli con i due attaccanti esterni. La partita è stata non bellissima, ma di grande dispendio di energie fisiche e mentali. I due centrali hanno fatto bene, soprattutto sulle palle alte nel finale. Dà soddisfazione veder giocare i ragazzi col cuore, più che vedere ordine e applicazione tattica”. Infine, ha così commentato la sua terza vittoria nel derby: “Il derby di Roma è uno dei derby più sentiti del mondo. A Londra, per esempio, non c’è questa partecipazione emotiva. Non è una partita normale e in questa settimana forse abbiamo pagato questo”.

Foto: Twitter Lazio