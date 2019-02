Sarri: “Contatti con la Roma? Una bella cavolata, mai incontrato Baldini. Ora…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ha parlato ai microfoni di Sky Sport smentendo i presunti contatti con la Roma: “Roma? C’è chi ha detto di avermi visto a cena a Londra con Baldini, ma l’ultima volta che l’ho sentito era in Sudafrica e credo sia ancora lì. Il tempo di andare a trovarlo non ce l’ho e quindi penso che sia una bella cavolata. Ora non mi sento appeso a un filo e non mi interessa neanche sinceramente. Devo pensare al mio lavoro ad ampio respiro, altrimenti lo farei male. La situazione per me è sempre la stessa, vado avanti per la mia strada. Sento parlare molto bene della stagione dell’Arsenal: loro non sono in finale di Carabao Cup, hanno i nostri stessi punti in classifica e sono agli ottavi di Europa League. Non vedo perché la nostra stagione debba essere considerata così negativa, ci sono stati molti alti e bassi e purtroppo sono stati molto bassi. Però è una stagione che per essere la prima, dopo un cambio importante, penso sia accettabile: ho preso una squadra che ha chiuso al quinto posto e non una che ha stravinto il campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea