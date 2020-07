Sarri: “Con il Milan sarà difficile, ci interessa solo domani. Sarà un mese complicato”

Alla vigilia di Milan-Juventus, in programma domani sera a San Siro, in conferenza stampa è intervenuto Maurizio Sarri per presentare la trasferta contro i rossoneri. Di seguito alcune delle dichiarazioni.

“La gara di domani sarà difficile, è una squadra che ci ha creato difficoltà per tutta la stagione, hanno fatto le ultime partite su grandi livelli e incontrarli adesso è complicato. L’allungo su Lazio e Inter non deve creare rilassamento, questo è un periodo complicato e perdere una partita può essere molto facile. Adesso l’aspetto mentale fa la differenza, nessuno sta bene su quello fisico. Formazione? Non abbiamo scelto niente, le uniche soluzioni scontate sembrano Higuain e Rugani. Adesso bisogna procedere come fatto fino ad ora, sarà un mese durissimo.”

Foto: twitter ufficiale Juve