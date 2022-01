Sarri: “Con gli stadi chiusi passa la voglia di scendere in campo. Sul rinnovo…”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa di due temi caldi: la possibile chiusura degli stadi e il suo rinnovo con i biancocelesti: “Riguarda la vita di tutti, non solo lo sport. Se questa pandemia è pericolosa ci dovrebbe essere un lockdown totale, altrimenti si declassa a influenza e si sta a casa con la febbre. Spero solo che non si arrivi a chiudere gli stadi: fa passare la voglia di andare in campo anche a chi ha una passione feroce come la ho io“. Sul rinnovo di contratto: “Non so se il contratto sia arrivato, non telefono al mio avvocato prima della partita. Se arriva, si firma”. In realtà è tutto fatto, fino al 2025 come già anticipato: manca solo l’annuncio.

FOTO: Twitter Lazio