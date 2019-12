Sarri: “City favorito per la Champions. Sul sorteggio e il tridente CR7-Higuain-Dybala…”

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa: “Il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain insieme dal primo minuto? Non lo so se li potremo vedere. Questa sera ho aspettato di avere la sensazione che ci fossero le condizioni per farli giocare insieme. Probabilmente se l’avessimo fatto dall’inizio la risposta degli avversari sarebbe stata diversa. Quando ho visto che si stavano aprendo spazi enormi siamo entrati con tutti e tre, ma perché lì c’erano le condizioni per farlo. Ottavi? Io penso che si entri in una fase in cui il sorteggio può influire fino a un certo punto. Sono rimaste 16 squadre, c’è il meglio dell’Europa e chiunque ti tocchi è una squadra di grande spessore. Poi ci sono quelle di grandissimo spessore, ma è difficile avere preferenze a livello di sorteggio. Chiaramente tra le seconde ce n’è una pericolosissima, però ci sono squadre forti, le inglesi. Vediamo un attimo, bisognerà affrontare la partita al top, a prescindere dall’avversario. Ronaldo? Che Cristiano sia un giocatore sopra agli altri è evidente. Ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro, stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, poi questo non ti comporta che vai a vincere sempre e comunque perché hai Ronaldo. Si entra a giocare contro squadre forti, forse nessuno ha uno come Ronaldo ma sono pur sempre fortissime come squadre. Favorita per la Champions? Così al volo risponderei City. Ho l’impressione che sia una squadra di grandissimo livello e che quest’anno abbia la testa più su questa competizione che sulla Premier, avendola vinta due anni di fila”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus