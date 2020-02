Sarri: “Ci sono giocatori che fanno la differenza con determinate caratteristiche e non vanno toccati. Chiellini? Sta bene”

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Spal.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“La filosofia calcistica resta la stessa. Ci sono giocatori che fanno la differenza e che siccome hanno determinate caratteristiche individuali non vanno toccati. Se io facessi il contrario, sarei attaccato di integralismo e anche a ragione, non dando a determinati giocatori la possibilità di esprimersi come devono. Noi dobbiamo pensare solo alla partita di Ferrara. La filosofia dev’essere attaccare partita dopo partita“.

La condizione della rosa.

“Giorgio (Chiellini ndr) stava abbastanza bene anche se gli manca l’ultimo passo. Valuteremo insieme dopo l’ultimo allenamento di oggi, ne parleremo con lui. Per Buffon non lo so, parleremo dopo con Filippi e valuteremo solo su domani. Pjanic sta abbastanza bene, ieri ha svolto allenamento piuttosto sostanzioso senza ripercussioni. Higuain ha ancora male alla schiena. Sembra più avanti Pjanic in questo momento. Bernardeschi sta piuttosto bene anche se ha fatto un periodo di inattività. Non ha i novanta minuti ma può giocare. E’ stato sballottato in tanti ruoli, gli va dato atto di una grande disponibilità nei confronti di squadra e allenatore in qualsiasi ruolo. Khedira vediamo se portarlo con noi o farlo recuperare ancora. Valuteremo insieme ai preparatori“.

Foto: Twitter ufficiale Juve