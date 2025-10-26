Sarri: “Ci interessano la Lazio e laziali. Il secondo giallo a McKennie? Siamo arrabbiati”

26/10/2025 | 23:58:06

Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Juventus: “Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c’è da migliorare. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo. Sono contento per i ragazzi e per il nostro popolo che finalmente iniziamo a dargli qualche soddisfazione in un periodo difficile iniziato mesi fa e che stava diventando maledetto. Il secondo giallo a McKennie? Provo una forte sensazione di incazzatura. A noi dalla panchina sembrava un giallo scritto, ci siamo rimasti sinceramente male. L’arbitro e il quarto uomo hanno cercato di spiegarcelo con molta calma, ma secondo noi l’hanno spiegato sbagliato. Noi siamo contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non ci interessa la Juventus. Ci interessano solo la Lazio e i laziali”.

Foto x Lazio