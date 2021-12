Sarri: “Ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio. Per crescere bisogna vincere questo tipo di partite”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 contro il Galatasaray: “Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno saldamente senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio. Però non era facile giocare contro una squadra che non voleva giocare, era una situazione complicata. E poi le condizioni del terreno: ingiocabile. A noi è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri e per il grande predominio mostrato potevamo creare qualcosa in più. Per crescere bisogna vincere questo tipo di partite. Trasformare una supremazia territoriale, 72-28 di possesso palla, in un risultato. Ma rispetto alle precedenti partite abbiamo fatto dei passi enormi in avanti”.

FOTO: Twitter Lazio