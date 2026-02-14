Sarri: “Ci è mancata fortuna. L’Atalanta, due tiri, due gol, come con la Juve in Coppa Italia”

14/02/2026 | 21:05:06

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “E’ mancato un pizzico di culo. L’Atalanta è in un momento così: con la Juventus hanno fatto tre tiri, tre gol, con noi due tiri e due gol. Io la considero una buona partita, sono contento che i ragazzi abbiano tirato fino al 95′ senza mai mollare. Sono partite che non ci devono dare retropensieri negativi”.

A Maldini manca solo lo step di entrare in area di rigore? “Sono d’accordo, è un ragazzo di grande qualità. Se si sente parte del progetto può fare grandi cose, da attaccante gli manca l’attacco dell’area di rigore”.

Cosa si può fare per far tornare i tifosi allo stadio? “Non lo so. Se ci fossero stati i quarantacinque mila soliti la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. A noi ci mancano”.

Oggi la Lazio è stata meno ordinata? “Era prevedibile. Abbiamo giocato con Noslin e cambiato modulo negli ultimi venticinque minuti. Meno equilibrati del solito”.

Sta riprendendo forma Tavares? “Nell’ultimo periodo si è allenato in maniera diversa. Quelle sgroppate palla al piede centralmente possono essere un pericolo per gli altri ma anche per noi perchè poi impiega tanto tempo nel ritornare in posizione”.

Foto: sito Lazio