Sarri: “Chivu? Ha grande personalità. Ci davano fuori dall’Europa, rischiavamo una classifica peggiore”

08/11/2025 | 13:10:15

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha presentato in conferenza la partita contro l’Inter: “Chivu? Sono allenatori difficili da valutare su tre mesi, è un allenatore di impatto e ha caratteristiche per diventare un allenatore di alto livello. A me piace più il percorso di chi fa 100 partite anche in panchine di livello inferiore. A livello di personalità mi ha fatto una grande impressione. 148 panchine con la Lazio? Fa piacere raggiungere questi numeri in una squadra con cui hai un rapporto affettivo forte. Bisogna vedere se riusciremo a portare in fondo questa crescita, un mese buono può capitare, essere tosti per undici mesi riesce solo ai più forti. La considerazione iniziale era che la Lazio fosse fuori dall’Europa e che molte squadre arrivate dietro si erano rinforzate nettamente. Il rischio era quello di ritrovarsi in un punto di classifica più basso”.

foto X Lazio