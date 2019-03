Sarri: “Il campo di Kiev è un disastro, perché l’Uefa non interviene? Su Hazard e il Real…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev. Ecco le sue parole: “Il campo è un disastro, non è messo bene. Credo che sia molto pericoloso giocarci a calcio in questo momento, c’è il rischio di infortuni, ma questa è la situazione e dobbiamo accettarla. Ci dobbiamo giocare, non ci sono altre soluzioni. Sarà pericoloso anche per i nostri avversari. Non so il motivo, probabilmente l’inverno. Ma ho giocato qui due anni fa e il campo era meraviglioso. Non riesco a capire perché l’Uuefa non abbia dato grande attenzione a quest’aspetto. Piu’ difficile trattenere Hazard col ritorno di Zidane al Real? Dovete chiedere ad Hazard. Non ho parlato con Eden di Zidane. Ma non sono preoccupato, sapete come la penso. Voglio solo giocatori che vogliono giocare per il Chelsea”.

Foto: steemit